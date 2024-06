Marina Centro: due 18enni accoltellati in un chiringuito, arrestato uno degli aggressori

Una serata al chiringuito è finita con un aggressione ai danni di due ragazzi di 18 anni. L'episodio è avvenuto domenica, attorno alle 19:30, nel locale vicino alla battigia del Bagno 44, di Marina Centro. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino i due giovani, originari di Cesenatico, si trovavano nella spiaggia assieme a un gruppo di amici, quando sarebbero stati avvicinati da due coetanei di origine egiziana, intenzionati a derubarli di cellulari, soldi e collanine d'oro.

I ragazzi hanno reagito al tentativo di rapina e ne è seguita una violenta colluttazione, con i due aggressori che hanno estratto coltelli, ferendo i due diciottenni, uno al polso e l'altro all'addome. Sul posto sono intervenuti rapidamente le volanti della Polizia di Stato e i Carabinieri della compagnia di Rimini, giunti sul posto insieme al personale del 118.

Uno degli aggressori è stato arrestato grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza del chiringuito, mentre il secondo è riuscito a fuggire, con la Polizia che sta indagando per rintracciarlo. Ai feriti, trasportati all'ospedale Infermi, sono state riscontrate delle ferite non gravi e non sarebbero in pericolo di vita.