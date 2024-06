CRONACA Marina Centro: due 18enni romagnoli accoltellati in un chiringuito, arrestati gli aggressori Tutto sarebbe nato dagli apprezzamenti ad una ragazza

Marina Centro: due 18enni romagnoli accoltellati in un chiringuito, arrestati gli aggressori.

Ha accoltellato due giovani durante una serata in spiaggia. E' successo domenica sera intorno alle 19.30 al bagno 44 di Rimini, dove al chiringuito Pura Vida si stava svolgendo il consueto aperitivo al tramonto. Per una ragazza due cittadini egiziani, uno di 30 e l'altro di 24, hanno iniziato a discutere con un gruppo di cinque giovani provenienti di Forlì e Cesena. Il 30enne egiziano infatti aveva fatto degli apprezzamenti alla ragazza, in un gruppo di italiani.

Gli amici non hanno gradito e l'hanno allontano. In risposta, l'amico del 30, un cittadino egiziano di 24 anni ha estratto un coltello a scatto e ha ferito un 21enne e un 18enne. I due giovani stanno bene, ma il 18enne ferito ad un polso forse dovrà essere operato. E' stato invece arrestato dalla polizia di Rimini il giovane di 24 anni che secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti avrebbe preso parte alla lite dopo che era già stato allontanato dal chiringuito una prima volta.

Il 24enne è stato arrestato in stazione dopo qualche ora. L'amico di 30 anni invece bloccato nell'immediatezza è stato rilasciato senza subire alcune denuncia



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: