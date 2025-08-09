TV LIVE ·
Marina Centro: fermati per l’alcol test insultano agenti e stranieri, denunciati

Sette le patenti ritirate dalla Polizia Locale

9 ago 2025
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

Controlli serrati della Polizia Locale nella notte a Marina Centro: sette patenti ritirate e dieci verbali elevati nell’ambito delle verifiche sulla circolazione stradale e sulla guida in stato di ebbrezza nella notte fra venerdì e sabato.

Tra i fermati, un giovane residente in Romagna, al volante con il fratello e un amico, risultato positivo all’etilometro con un tasso di 1,40 mg/litro. Oltre alla sospensione della patente e al procedimento penale, il ragazzo dovrà rispondere anche di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione razziale, dopo aver inveito contro gli agenti. La situazione è degenerata quando un gruppo di ragazzi stranieri, fermato per un controllo e test alcolemico, ha cercato di riportare la calma, diventando a loro volta bersaglio di insulti di stampo razzista.

Per il conducente straniero, anch’egli trovato positivo all’alcol test con 1,57 mg/litro, è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Il fratello del conducente italiano è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Se confermato, il reato di istigazione razziale potrebbe comportare fino a 4 anni di reclusione.




