Marina centro, interventi anti degrado intorno al teatro Novelli

Completamente ripristinati e rimessi in piena funzione gli impianti antincendio e antifurto/antintrusione

22 ago 2025
Marina centro, interventi anti degrado intorno al teatro Novelli

Dall’inizio di agosto si è intensificata l’attività anti degrado urbano di monitoraggio e presidio del territorio da parte della Polizia locale di Rimini, in particolare riferita all’area di Marina Centro compresa tra piazzale Fellini e cosiddetto Triangolone. Tra i servizi effettuati negli ultimi giorni, il Comune sottolinea gli interventi di controllo e messa in sicurezza dello spazio intorno al teatro Novelli, in passato oggetto di atti vandalici e intrusioni abusive.

Con l’aiuto di una squadra di Anthea, sono stati completamente ripristinati e rimessi in piena funzione gli impianti antincendio e antifurto/antintrusione. Contestualmente sono state rinforzate tutte le aperture della struttura, con il consolidamento di quattro chiusure tra finestre e porte, utilizzando assi di legno e catene di rinforzo per garantire la massima sicurezza. Previsti per lunedì e martedì prossimi altri interventi per la riqualificazione dell'area esterna con servizi di manutenzione del verde, taglio dell'erba e pulizia generale degli spazi circostanti.          



             

