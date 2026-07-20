CRONACA RIMINI Marina Centro, pretende soldi per un'indicazione e lo prende a pugni: arrestato per rapina L'uomo aveva accompagnato la vittima a una toilette pubblica, poi ha chiesto denaro e l'ha aggredita al rifiuto. Recuperata la somma sottratta

Marina Centro, pretende soldi per un'indicazione e lo prende a pugni: arrestato per rapina.

Ha aiutato un giovane a trovare una toilette in zona Marina Centro e poi, appena fuori, ha preteso una "ricompensa" in denaro: quando il ragazzo ha rifiutato, lo ha colpito con un pugno in faccia minacciando di colpirlo ancora. Un italiano con numerosi precedenti penali è stato arrestato questa mattina dalle Volanti della Questura di Rimini per rapina. L'episodio si è verificato intorno alle 7.00: la vittima aveva chiesto indicazioni a uno sconosciuto per trovare un bagno pubblico. Dopo averlo accompagnato, l'uomo ha preteso che il giovane lo seguisse in hotel come compenso per l'aiuto fornito. Al rifiuto è seguita la richiesta di denaro, poi il pugno al volto e la minaccia di colpirlo ancora se non avesse consegnato i soldi. La vittima ha ceduto.

Ricevuta la segnalazione alle 7.30, le Volanti sono intervenute raccogliendo informazioni dai presenti e dalle guardie giurate che avevano assistito alla scena, le quali hanno indicato la direzione di fuga dell'aggressore. Gli agenti lo hanno rintracciato e fermato poco dopo, trovandogli addosso la somma sottratta alla vittima, immediatamente restituita. Portato in Questura e identificato, dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti penali. L'uomo è stato arrestato in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.

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