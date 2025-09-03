Marina Centro, stretta contro i “pallinari”: tre denunciati e sequestrati 550 euro

Operazione della Polizia Locale ieri sera a Marina Centro contro il gioco d’azzardo abusivo. Durante un servizio di pattugliamento in abiti civili, la squadra giudiziaria è intervenuta in via Vespucci dopo la segnalazione di un turista che aveva notato un gruppo di “pallinari” circondato da curiosi.

Gli agenti hanno fermato tre persone: l’organizzatore del gioco delle “tre campanelle” e due complici che si fingevano turisti interessati. Sul tavolino utilizzato per l’attività sono stati rinvenuti 550 euro in contanti, subito sequestrati insieme al materiale necessario al gioco. I tre soggetti sono stati accompagnati al Comando di Polizia Locale per l’identificazione e denunciati a piede libero per il reato di “gioco d’azzardo in concorso” .







