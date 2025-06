CRONACA Marina di Ravenna, evade dalla Volante mentre i poliziotti soccorrono una 15enne aggredita [VIDEO] Finestrino spaccato e fuga nella notte. Il giovane era sospettato di furti. Poco distante, un 27enne aggrediva due ragazzi: una minorenne colpita con una catena

Marina di Ravenna, evade dalla Volante mentre i poliziotti soccorrono una 15enne aggredita [VIDEO].

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno a Marina di Ravenna, un ragazzo ha sfondato il finestrino di una Volante della Polizia ed è fuggito, approfittando di un momento di caos. Il video, diffuso su Instagram da “Welcome to Favelas”, mostra la scena in cui il giovane, già fermato per sospetti furti su auto in sosta, riesce a evadere dal veicolo parcheggiato.

Il ragazzo non era in stato di arresto, ma si trovava temporaneamente all’interno della volante in attesa di identificazione. I due agenti presenti, però, hanno dovuto allontanarsi d’urgenza dopo essere stati chiamati da alcuni passanti per un altro grave episodio: pochi metri più avanti, nei pressi di una discoteca, un 27enne di origine egiziana stava per essere linciato da un gruppo di persone dopo aver aggredito due giovani per rapinarli.

Tra le vittime, una ragazza di 15 anni, colpita violentemente con una catena e lasciata a terra con lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L’intervento dei poliziotti è stato decisivo per soccorrere la giovane e sedare la situazione.

Dal punto di vista giudiziario, la Procura ha spiegato che non è stato possibile procedere con l’arresto del 27enne per rapina aggravata e lesioni personali, in quanto il reato era fuori dalla flagranza al momento dell’intervento.

Le indagini proseguono per rintracciare l’evaso e chiarire le responsabilità dei due episodi distinti ma avvenuti a pochi minuti e metri di distanza nella stessa zona balneare.

