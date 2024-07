Marina di Ravenna: volontario salva la vita a 16enne ubriaco

Poco dopo la mezzanotte di sabato, un volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha salvato la vita a un minorenne, a Marina di Ravenna. Il giovanissimo, di 16 anni, era in gravi difficoltà a causa di una intossicazione acuta da alcol, con la lingua – si legge in una nota dell'ANC – che gli ostruiva la gola. Il volontario Fabio Marzufero, con una manovra, è riuscito a disostruire le prime vie aeree e il minore è tornato a respirare, sotto gli occhi attoniti di due amici che non sapevano come agire. Poi l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato il 16enne al pronto soccorso di Ravenna. I volontari ANC si trovavano sul lungomare di Marina di Ravenna per sensibilizzazione sull’uso moderato di alcolici e per svolgere test volontari del tasso alcolemico.