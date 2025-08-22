#MEETING25 Mario Draghi al Meeting: "È tempo che l'Europa guardi al futuro" L'ex presidente del Consiglio non ha risparmiato critiche al vecchio continente, spronandolo a cambiare

Ha cercato di arrivare in sordina, ma le telecamere lo hanno seguito fedelmente per i suoi spostamenti tra i padiglioni della fiera: Mario Draghi, anche se non ha voluto parlare direttamente alla stampa, ha visitato insieme al presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz lo spazio della Compagnia delle Opere, prima di andare all'Auditorium per il suo seguitissimo incontro, dove lo aspettava l'abbraccio del popolo di Cl, che lo ha accolto con un lungo, devoto applauso. Ha parlato d'Europa, e non poteva essere altrimenti, lui europeista convinto, che pure non ha risparmiato critiche alla vecchia Unione, che non riesce a superare le divisioni, a fare il salto di qualità, a evolversi. E che ora, ha detto, si è anche rassegnata ai dazi imposti dal suo più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Concetti ribaditi anche nel suo dialogo con Scholz. E' cresciuto lo scetticismo nei confronti dell'Europa, ha sottolineato, ma non credo sia nei confronti dei valori su cui è stata fondata: democrazia, pace, indipendenza, sovranità, solidarietà. Per difendere l'Europa, ha concluso, dobbiamo guardare al futuro.

Nel video gli interventi di Mario Draghi, ex presidente del Consiglio

