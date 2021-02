POLITICA Mario Draghi ha giurato come Presidente del Consiglio; anche dal Governo di San Marino gli auguri di buon lavoro Nel pomeriggio il primo Consiglio dei ministri

Col giuramento al Quirinale, di fronte al Presidente Mattarella, Mario Draghi ha assunto ufficialmente l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il voto di fiducia è previsto per mercoledì prossimo. Oggi, dopo il giuramento, il passaggio di consegne a Palazzo Chigi alla guida del Governo. Un susseguirsi di adempimenti protocollari, con un piccolo incidente, quando Draghi non si ferma davanti al tricolore e l'ufficiale di Marina lo richiama per l'onore alla bandiera. Il premier uscente Giuseppe Conte, lo accoglie e poco dopo il tradizionale passaggio della campanella, a simboleggiare il trasferimento del potere di capo del Governo. Draghi ha subito convocato un Consiglio dei Ministri aprendo la riunione con un discorso sulle priorità dell'Esecutivo e cioè la necessità di "mettere in sicurezza il paese" con una squadra di governo coesa e senza "interessi di parte". Roberto Garofoli nominato nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio mentre per il nuovo ministero alla transazione ecologica, così come per lo scorporamento del Turismo dal dicastero della Cultura, servirà una legge ad hoc, molto probabilmente nella forma di un decreto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: