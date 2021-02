CRISI DI GOVERNO Mario Draghi mette a punto la squadra di governo, forse non solo tecnica Piena fiducia anche da Bruxelles, per Paolo Gentiloni darà un contributo "efficiente ed europeista". Voto online degli iscritti del M5S sulla piattaforma Rousseau: quasi il 60% dice si a Draghi

Giornata di attesa per la nuova formazione del governo in Italia, mentre gli iscritti del M5S votano su Rousseau. Quasi il 60% dice si a Draghi. Dopo giorni di incontri e consultazioni ufficiali, il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi riordina le idee e mette a punto i dettagli prima di tornare al Quirinale e sciogliere la riserva col presidente della Repubblica. Ha incassato il via libera da quasi tutte le formazioni politiche, ma anche dalle parti sociali ed ora dall'Europa.[Banner_Google_ADS]

“Piena fiducia” da Bruxelles, dove il commissario Paolo Gentiloni si dice convinto che potrà dare un contributo a un governo “efficiente ed europeista”. La squadra che comporrà questo governo forse non sarà interamente tecnica, ma i politici li sceglierà comunque Draghi, che ha già annunciato la creazione di un nuovo super ministero per la transizione ecologica, precisa richiesta del M5S, giusto poco prima che venisse lanciato sulla piattaforma Rousseau il quesito per l'appoggio al nuovo governo, che vedeva tra i primi adepti il presidente della Camera Roberto Fico e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.



I più letti della settimana: