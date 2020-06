DRAMMA A RIMINI Marito e moglie di 75 anni assumono mix di farmaci: lei, malata di Alzheimer, perde la vita, lui salvato in extremis Per lui si profila un'accusa di omicidio

E' accaduto questa mattina verso le 9.30 in un appartamento di Via Coletti, a San Giuliano mare. Due anziani, marito e moglie di 75 anni, sono stati trovati in camera da letto dalla badante: lei morta, distesa sul letto; lui a terra svenuto, ma ancora vivo. Immediatamente allertate le forze dell'ordine giunte sul posto di lì a poco. L'uomo si trova ora ricoverato in Ospedale; le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per lui tuttavia si profila un'accusa di omicidio. Sulla vicenda indagano i Carabinieri: entrambi i coniugi, vinti probabilmente dalle difficoltà nel gestire la malattia di cui soffriva la donna, affetta da Alzheimer. Di qui l'assunzione da parte di entrambi di un cocktail di farmaci. Un atto pianificato, le cui motivazioni ed intenzioni sono state messe nero su bianco in una lettera. Disposta l'autopsia.

Nel video alcune dichiarazioni del pm Luca Bertuzzi alla stampa

