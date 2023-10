TECNOLOGIE Marketers World 2023: un weekend all'insegna del digitale al Palacongressi di Rimini

La rete internet è da sempre foriera di opportunità: c'è chi sa coglierle e trasformarle in progetti concreti ed efficaci. È proprio questa la sfida di Marketers, la più grande community italiana di imprenditori digitali, fondata da Dario Vignali e Luca Ferrari. Da qui l'idea di una tre giorni, giunta alla quarta edizione, al Palacongressi di Rimini.

Un'opportunità per i giovani che vogliono lavorare in questo campo per apprendere strategie, competenze e consigli dagli imprenditori di successo: ognuno di loro porta sul palco la propria esperienza. "Pensare ancora al vecchio posto fisso in ufficio ormai è utopia - commenta Emanuele Amodeo, Co-Founder & Presidente Marketers Accelerator -. Il mercato è fluido, così come il lavoro e le aziende hanno bisogno di cambiamento. Bisogna dunque ripensare il percorso professionale di ognuno di noi. Qui in Marketers cerchiamo di trasferire le competenze culturali di questo mondo del lavoro.

La cosa più importante è il tempo: non abbiamo più un tempo da investire sugli altri, ma un tempo che deve avere valore. Ognuno di noi cerca un senso in quello che fa, non è più un automatismo all'interno di un meccanismo, ma è parte di un organismo che pensa". Digitale in tutte le sue declinazioni: futuro del marketing, intelligenza artificiale, tendenze tecnologiche, smart working e social media. C'è tempo fino a domani per imparare i segreti degli esperti.

Nel video l'intervista a Emanuele Amodeo, Co-Founder & Presidente Marketers Accelerator

