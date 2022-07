Marmolada: cede seracco di ghiaccio, escursionisti feriti

Dalle prime informazioni del Soccorso Alpino, sarebbero almeno 15 le persone coinvolte dal distacco di un blocco di ghiaccio, “seracco” in termini tecnici, avvenuto questo pomeriggio vicino a Punta Rocca, sulla Marmolada. Di questi escursionisti, sette sarebbero feriti, come riferisce il Suem 118 del Veneto che è intervenuto con mezzi ed elicotteri. Decine gli uomini del Soccorso Alpino impegnati nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta. Facile pensare che alla base del crollo vi siano le alte temperature; proprio ieri era stato raggiunto il record, con circa 10 gradi in vetta. La situazione è tuttora pericolosa perché c'è il rischio di ulteriori cedimenti.