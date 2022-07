Marmolada: trovata undicesima vittima

L'undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada sarebbe stata recuperata. A quanto apprende l'ANSA i resti dell'ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazione. Dunque tutte le vittime per ora accertate della strage sono state recuperate. "Non ci sono elementi per dire che ci sono altri morti: le vittime accertate sono 11". Così il comandante del Ris, Giampietro Lago, durante una conferenza stampa a Canazei.

"Le salme saranno riconsegnate solo a ricerche concluse". Lo ha detto il comandante dei Ris di Parma Giampietro Lago nel corso di una conferenza stampa a Canazei. Il colonnello Lago ha precisato che oggi "sono stati ritrovati altri resti e materiale tecnico con grande probabilità riconducibile agli undici morti accertati".