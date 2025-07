Marotta, 70enne spara alla festa: una donna uccisa, un’altra ferita

Una tragedia sconvolgente si è consumata nella serata di ieri alla periferia di Marotta, in provincia di Pesaro Urbino, dove una festa di compleanno per bambini si è trasformata in un incubo. Poco prima delle 22, un uomo armato ha fatto irruzione in un casolare di via Sterpettine 31, dove si stava celebrando il quinto compleanno di una bambina.

L’aggressore, identificato come Sandro Spingardi, 70 anni, separato e residente in una roulotte nei pressi dell’abitazione, ha aperto il fuoco contro le persone presenti. A perdere la vita è stata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, cognata dell’assalitore, colpita al volto e deceduta sul colpo. Grave anche la madre della bambina, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, colpita al volto e all’addome, ora ricoverata in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona.

La scena, raccontano i testimoni al Resto del Carlino, è stata drammatica: attorno alla torta c’erano cinque bambini di 5 anni, messi in salvo da un’altra donna presente alla festa, che li ha portati in una casa vicina. L’omicida, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un litigio con alcuni presenti prima di aprire il fuoco. Dopo gli spari, si è barricato in casa accanto al corpo della vittima, rendendo inizialmente impossibile l’intervento dei soccorritori.

I carabinieri sono giunti rapidamente sul posto e, dopo averlo trovato ancora nell’abitazione, lo hanno fermato e portato via per interrogarlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente e i dettagli di una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

I bambini, fortunatamente illesi, sono stati trasferiti all’ospedale di Fano per controlli.