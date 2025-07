Marotta, la festa finisce in tragedia: spara alla cognata davanti ai bambini

Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia venerdì sera a Marotta, nel Comune di Mondolfo (Pesaro Urbino), dove un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in una casa di campagna e ha aperto il fuoco, uccidendo la cognata e ferendo la nipote.

L’allarme è scattato poco prima delle 21 in una casa isolata di via Sterpettine, dove si stava celebrando il compleanno di una bambina. Secondo le prime ricostruzioni, Sandro Spingardi, al culmine di un litigio, ha esploso diversi colpi di pistola contro Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana, uccidendola sul colpo. Ferita anche la nipote della vittima, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, colpita al volto e all’addome: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona, dove si trova ricoverata, ma non è in pericolo di vita.

Il delitto è avvenuto nel pergolato esterno dell’abitazione, mentre erano presenti numerosi adulti e bambini. L’uomo, che vive in una roulotte poco distante, avrebbe avuto da tempo screzi con la cognata, legati anche a vecchie questioni familiari e di convivenza. Dopo un primo alterco, probabilmente scatenato dalla musica troppo alta, Spingardi sarebbe tornato nella sua roulotte, avrebbe preso una pistola di piccolo calibro – regolarmente detenuta – e sarebbe rientrato per aprire il fuoco.

Nel caos seguito agli spari, alcuni presenti sono riusciti a mettere in salvo i bambini. Spingardi si è poi barricato in un capanno degli attrezzi ed è stato arrestato in flagranza dai carabinieri, intervenuti sul posto. L’abitazione è sotto sequestro e le indagini sono coordinate dalla Procura di Pesaro.

Durante l’interrogatorio, il 70enne avrebbe dichiarato: “Non volevo uccidere, non volevo che morissero”. Ora si trova nel carcere di Villa Fastiggi con l’accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.