CRONACA Marotta: vuole buttarsi sotto treno, carabiniere lo salva al telefono Anziano in auto vicino alla stazione di Marotta è stato convinto a desistere

Marotta: vuole buttarsi sotto treno, carabiniere lo salva al telefono.

Voleva farla finita buttandosi sotto un treno, ma l'intervento al telefono di un carabiniere di Fano lo ha salvato. È successo nel pomeriggio di mercoledì 3 agosto, alla stazione di Marotta in provincia di Pesaro e Urbino. Attorno alle 17 la figlia dell'uomo ha telefonato al 112 comunicando alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Fano che l'anziano padre, vedovo da circa un anno, l'aveva poco prima contattata riferendogli di volerla fare finita gettandosi sotto un treno. L'operatore in turno è riuscito a mettersi in contatto telefonico con l'anziano, in quel momento a bordo della propria auto vicino alla stazione ferroviaria. Il militare è rimasto in contatto con lui, parlandoci e confortandolo, e una volta individuato il modello della vettura a bordo della quale si trovava ha inviato le pattuglie sul posto. Nel frattempo l'operatore è riuscito a convincere l'anziano a ritornare a casa dove lo aspettavano in ansia i propri familiari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: