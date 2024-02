OSPEDALE CECCARINI Martina Colombari operata d'urgenza a Riccione: "Ora sto meglio"

Martina Colombari è stata operata d'urgenza all'addome per una peritonite. "Ora sto meglio", afferma in una storia su Instagram. L'attrice, modella ed ex miss Italia, ha inviato un messaggio ai suoi fan dal letto dell'ospedale "Ceccarini" di Riccione dove ringrazia i medici per averle salvato la vita e per spiegare l'assenza dai social.

Sdraiata a letto, con occhiali da vista e il viso affaticato la Colombari ha raccontato: "Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna - ha esordito in una Story -. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome. Un po' un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all'ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò".

