Martina Gnoli: fiori e preghiere sul luogo della tragedia

L'omaggio di tante persone, in segno di vicinanza ai familiari straziati dal dolore

16 dic 2025
Alcune immagini dalla strada dove è avvenuto l'incidente
Alcune immagini dalla strada dove è avvenuto l'incidente

Sant'Ermete piange la perdita di Martina Gnoli, la 18enne morta ieri mattina per le conseguenze di un terribile incidente sulla Marecchiese, a pochi metri da casa, mentre stava andando a scuola con una amica in sella ad uno scooter.

In tanti oggi si sono recati sul luogo del tragedia per lasciare un fiore, un lumino o raccogliersi in preghiera, in segno di vicinanza alla famiglia della giovane, straziata dal dolore. Sul posto si è recato di persona anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Sindaca di Verucchio, Lara Gobbi. 

Questa alle 20.30, il Rosario nella Chiesa di Sant'Ermete. 




