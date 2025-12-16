Martina Gnoli: fiori e preghiere sul luogo della tragedia

Alcune immagini dalla strada dove è avvenuto l'incidente

Sant'Ermete piange la perdita di Martina Gnoli, la 18enne morta ieri mattina per le conseguenze di un terribile incidente sulla Marecchiese, a pochi metri da casa, mentre stava andando a scuola con una amica in sella ad uno scooter.

In tanti oggi si sono recati sul luogo del tragedia per lasciare un fiore, un lumino o raccogliersi in preghiera, in segno di vicinanza alla famiglia della giovane, straziata dal dolore. Sul posto si è recato di persona anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Sindaca di Verucchio, Lara Gobbi.

Questa alle 20.30, il Rosario nella Chiesa di Sant'Ermete.










