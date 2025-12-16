SANT'ERMETE Martina Gnoli: fiori e preghiere sul luogo della tragedia L'omaggio di tante persone, in segno di vicinanza ai familiari straziati dal dolore

Sant'Ermete piange la perdita di Martina Gnoli, la 18enne morta ieri mattina per le conseguenze di un terribile incidente sulla Marecchiese, a pochi metri da casa, mentre stava andando a scuola con una amica in sella ad uno scooter.

In tanti oggi si sono recati sul luogo del tragedia per lasciare un fiore, un lumino o raccogliersi in preghiera, in segno di vicinanza alla famiglia della giovane, straziata dal dolore. Sul posto si è recato di persona anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Sindaca di Verucchio, Lara Gobbi.

Questa alle 20.30, il Rosario nella Chiesa di Sant'Ermete.



