Martiri delle Foibe: il Comune di Coriano commemora le vittime

Da tre anni a Coriano c'è una Piazzetta espressamente dedicata ai Martiri delle Foibe, teatro questa mattina della commemorazione promossa dall'amministrazione comunale. All’iniziativa hanno partecipato le autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni d’Arma e gli studenti delle terze medie della Scuola “Gabellini”, che hanno offerto un contributo di riflessione sul significato della memoria storica e dell’esercizio della consapevolezza collettiva. Un momento di raccoglimento semplice e sobrio ma carico di significato, necessario per ricordare le tragedie del passato e onorare le vittime, custodendo una memoria condivisa che appartiene all’intera comunità.

“Come amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini – ci teniamo molto a cerimonie come questa. Vogliamo essere presenti e trasmettere questi valori soprattutto alle nuove generazioni. Riteniamo che ciò che è successo non debba accadere più e vogliamo trasmettere questo ricordo in modo che i ragazzi crescano con la consapevolezza di essere persone libere e di voler vivere in un mondo più giusto, contro ogni tipo di violenza e oppressione, per evitare che i fatti del passato possano ripetersi”.







