Maschere e decorazioni di carnevale non a norma, sequestrati 24mila articoli.

Maschere di Carnevale, giocattoli e decorazioni in tema con la festività (costumi allegorici, papillon, parrucche, cappellini ed adesivi glitterati), prevalentemente destinati all'uso da parte dei bambini, non riportavano le indicazioni minime previste dal "Codice del Consumo" come informazioni su luogo d'origine e produttore/importatore, o istruzioni, precauzioni e destinazione d'uso. È il motivo per cui i finanzieri del Comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno sequestrato complessivamente oltre 24mila articoli non conformi agli standard di sicurezza del valore commerciale complessivo di diverse migliaia di euro. I rappresentanti legali delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per applicare sanzioni amministrative potenziali oltre 25mila euro.

In controlli sono stati intensificati in occasione delle festività carnevalizie. I militari della Compagnia di Fano, hanno focalizzato l'attenzione operativa verso i territori delle valli del Cesano e del Metauro dove il Carnevale di Fano, famoso a livello nazionale, attrae da sempre tantissime persone e viaggiatori: sequestrati oltre 11 mila articoli non conformi alla normativa per la vendita al pubblico. I controlli, effettuati, in particolare, nei comuni di Cartoceto, Mondolfo e Mondavio, hanno riguardato i punti vendita di quattro esercizi commerciali uno gestito da un cittadino italiano e tre gestiti da cittadini di nazionalità cinese.

I militari del Gruppo di Pesaro e della Compagnia di Urbino, nel corso di analoghi controlli, hanno sottoposto a sequestro oltre 14 mila articoli, anch'essi non conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza prodotti, trovati in attività commerciali di Gradara e Cagli, gestite da cittadini di nazionalità cinese. I prodotti riportavano nella maggior parte dei casi etichette standard, tutte contenenti le stesse informazioni e prive delle avvertenze sull'eventuale presenza di sostanze pericolose, applicate senza distinzioni a prodotti molto diversi tra loro per caratteristiche.

