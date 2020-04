Mascherine a 50 centesimi: il governo italiano firma l'ordinanza

Il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, come annunciato da Conte in conferenza stampa, ha firmato l'ordinanza che impone un prezzo massimo di 50 centesimi, più Iva, per la vendita al pubblico di mascherine chirurgiche. Fra le motivazioni indicate per la calmierazione la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, la possibile lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo. Nel documento viene anche specificato che le mascherine dovranno rispettare gli standard sanitari UNI EN 14683. Conte ieri in conferenza stampa ha annunciato che l'IVA sui prodotti sarà azzerata.

Leggi l'ordinanza