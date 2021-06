Matera: al via gli incontri del G20 Esteri. Focus su lotta alla pandemia ed al cambiamento climatico A far da padrone di casa il Ministro Di Maio. Capillari le misure di sicurezza.

Un vertice sul quale aleggia l'ombra delle rinnovate tensioni fra Stati Uniti e Cina; poco spazio, tuttavia, in agenda, alle crisi politiche. Focus piuttosto sul rilancio della cooperazione nella lotta al Covid ed al cambiamento climatico. Questa, almeno, la strategia italiana per il summit. “La pandemia – ha dichiarato Luigi Di Maio aprendo il G20 Esteri di Matera - ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali. Il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globali”.

Dal Ministro italiano anche l'auspicio affinché si promuova una “ripresa sostenibile” e inclusiva, che renda le economie “più verdi e digitali”. L'obiettivo è infatti la neutralità climatica nel 2050. Ieri Di Maio aveva accolto le delegazioni al Castello Svevo di Bari; poi un faccia a faccia con il Segretario di Stato americano Blinken, a testimonianza di una sempre più forte sintonia tra Roma e Washington, dopo l'insediamento del Governo Draghi. Ampio spazio anche all'Africa, in questo G20, e al tema della sicurezza alimentare. Prevista l'adozione della Dichiarazione Ministeriale di Matera, per affermare l'impegno a raggiungere l'obiettivo “zero fame” entro il 2030.

