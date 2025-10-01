TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:01 1° ottobre: il discorso dell'Oratore Ufficiale, Maroš Šefčovič 12:38 1° ottobre: il Segretario Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale 11:24 Matrimonio forzato e violenze, incubo per una 19enne: arrestati i genitori a Rimini 10:40 1° ottobre: il discorso dei Capitani Reggenti eletti 10:25 1° ottobre: l'indirizzo di saluto del Nunzio Apostolico Mons. Petar Rajic 09:58 Marco Croatti e Michela Monti in Flotilla verso Gaza: tra rischio arresto e navi israeliane all’orizzonte 09:51 Ravenna, maxi operazione antidroga: 9 arresti e 18 indagati 08:10 DIRETTA | La Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Matrimonio forzato e violenze, incubo per una 19enne: arrestati i genitori a Rimini

La giovane era stata costretta a sposare un connazionale scelto dalla famiglia: minacce, abusi e farmaci per piegarla. Ora è al sicuro in una località protetta, mentre i genitori sono ai domiciliari.

1 ott 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una vicenda drammatica e dolorosa quella ricostruita dai carabinieri di Rimini, che hanno arrestato due genitori di nazionalità bengalese con l’accusa di aver costretto la figlia poco più che maggiorenne a un matrimonio combinato nel loro Paese d’origine. La giovane, residente in Italia dall’età di sette anni, sarebbe stata segregata in casa, maltrattata e perfino costretta ad assumere farmaci per indurla a una gravidanza.

Secondo l’inchiesta coordinata dalla Procura di Rimini, tutto è iniziato nel dicembre 2024 quando, con la scusa di una visita a un parente malato, i genitori hanno convinto la ragazza a recarsi in Bangladesh. Una volta a Dacca, le avrebbero sottratto documenti e carta di credito, imponendole il matrimonio con un uomo più grande e facoltoso, scelto dalla famiglia. Da quel momento, tra minacce, percosse e controlli continui, la sua libertà è stata annullata.

Costretta a subire abusi e a ingerire calmanti per piegare la sua volontà, la ragazza ha trovato comunque la forza di opporsi, assumendo di nascosto la pillola anticoncezionale. Grazie a un’amica e a una rete di sostegno in Italia, è riuscita a chiedere aiuto e a restare in contatto con le autorità. La svolta è arrivata ad aprile, quando i genitori hanno accettato di tornare temporaneamente in Italia: all’aeroporto di Bologna la giovane è stata presa in carico dai carabinieri e trasferita in una località protetta.

Per i due coniugi, 42 e 55 anni, il gip di Rimini ha disposto gli arresti domiciliari, su richiesta della Procura e con il supporto del ministero della Giustizia. Sono accusati di maltrattamenti in famiglia e costrizione al matrimonio, reati aggravati dal fatto di essere stati commessi anche all’estero. La giovane è ora seguita da centri antiviolenza e strutture specializzate.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia