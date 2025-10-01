Matrimonio forzato e violenze, incubo per una 19enne: arrestati i genitori a Rimini

Una vicenda drammatica e dolorosa quella ricostruita dai carabinieri di Rimini, che hanno arrestato due genitori di nazionalità bengalese con l’accusa di aver costretto la figlia poco più che maggiorenne a un matrimonio combinato nel loro Paese d’origine. La giovane, residente in Italia dall’età di sette anni, sarebbe stata segregata in casa, maltrattata e perfino costretta ad assumere farmaci per indurla a una gravidanza.

Secondo l’inchiesta coordinata dalla Procura di Rimini, tutto è iniziato nel dicembre 2024 quando, con la scusa di una visita a un parente malato, i genitori hanno convinto la ragazza a recarsi in Bangladesh. Una volta a Dacca, le avrebbero sottratto documenti e carta di credito, imponendole il matrimonio con un uomo più grande e facoltoso, scelto dalla famiglia. Da quel momento, tra minacce, percosse e controlli continui, la sua libertà è stata annullata.

Costretta a subire abusi e a ingerire calmanti per piegare la sua volontà, la ragazza ha trovato comunque la forza di opporsi, assumendo di nascosto la pillola anticoncezionale. Grazie a un’amica e a una rete di sostegno in Italia, è riuscita a chiedere aiuto e a restare in contatto con le autorità. La svolta è arrivata ad aprile, quando i genitori hanno accettato di tornare temporaneamente in Italia: all’aeroporto di Bologna la giovane è stata presa in carico dai carabinieri e trasferita in una località protetta.

Per i due coniugi, 42 e 55 anni, il gip di Rimini ha disposto gli arresti domiciliari, su richiesta della Procura e con il supporto del ministero della Giustizia. Sono accusati di maltrattamenti in famiglia e costrizione al matrimonio, reati aggravati dal fatto di essere stati commessi anche all’estero. La giovane è ora seguita da centri antiviolenza e strutture specializzate.







