Mattarella a Cesena per i 40 anni del Macfrut.

Con la visita agli stand in piazza della Libertà si apre la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cesena. L'occasione sono i 40 anni di Macfrut, esposizione internazionale della filiera ortofrutticola, appuntamento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero. Nonostante la pioggia intermittente, tante persone e scolaresche in piazza, dove Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che lo accompagnano all'inizio dell'area espositiva delle aziende del territorio, dove incontra Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera e di Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera. Quella di oggi è un'anteprima della fiera, che aprirà i battenti da domani a Rimini.

Al Bonci Mattarella interverrà su “Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale”. Una volta lasciato il teatro, il Presidente della Repubblica raggiungerà in auto la biblioteca Malatestiana per una visita alla sezione antica.

Sarà possibile in diversi punti del percorso vedere il presidente a poca distanza. Il pubblico potrà disporsi sotto i portici di palazzo Oir e in piazza della Libertà, lungo i portici di corso Garibaldi e nella piazzetta antistante la chiesa dei Servi.

