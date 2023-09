POLITICA ITALIA Mattarella a Confindustria: "Non è il capitalismo di rapina quello cui guarda la Costituzione" Marina Berlusconi: "Bene l'approccio responsabile del governo, ma no alla tassa sugli extraprofitti"

Ha lanciato moniti, il presidente Mattarella, all'assemblea degli industriali, l'ultima guidata da Carlo Bonomi, dove è stato a lungo applaudito. La platea era importante, presenti quasi tutti i ministri, presidenti di Camera e Senato e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha ammonito di “non cedere alla tentazione di cavalcare le paure”, nel far fronte alle sfide che la vita presenta. E ha ricordato perché tanti giovani scelgono l'estero. E ancora, la Costituzione scandisce che l'iniziativa economica privata è libera, ricorda: “Significa – ha detto – evadere dal dirigismo economico e dal protezionismo tipico delle esperienze autoritarie”. Tra i presenti anche Marina Berlusconi, figlia di Silvio, che sul governo ha detto “troppo presto per dare un giudizio compiuto, anche se apprezzo l'approccio responsabile”. Marina Berlusconi Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato con l'omologo francese Darmanin dei flussi migratori, i due concordano su una strategia che punti ad una cooperazione operativa coi Paesi di origine che possa incidere sul blocco delle partenze. Non vi sarà un nuovo decreto sicurezza nel Consiglio dei ministri convocato per lunedì alle 12.30: all'ordine del giorno figura la revisione del codice della strada e interventi in materia di sicurezza stradale.

Nel video gli interventi di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e l'intervista a Marina Berlusconi

