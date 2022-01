QUIRINALE Mattarella: "Accetto per senso di responsabilità" tanti i messaggi di congratulazioni e auguri

Mattarella: "Accetto per senso di responsabilità".

"I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando - sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento". la prime parole di Mattarella, al termine dell'incontro con i Presidenti del Senato e della Camera che gli hanno comunicato l'esito della votazione. "Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti – con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini".

Tanti i messaggi di congratulazioni e auguri che sono arrivati al Capo di Stato: da Mario Draghi che twitta "Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato" agli auguri di Papa Francesco "per l'alto compito che ha accolto con spirito di generosa disponibilità".

"Congratulazioni al presidente Sergio Mattarella per la sua rielezione" twitta il presidente americano Joe Biden, assicurando che i due leader continueranno gli "sforzi per rafforzare ulteriormente i legami fra Stati Uniti e Italia e affrontare la sfide comuni". "Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione. L'Italia può sempre contare sulla Ue", è il tweet in serata della presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

"Auguri, caro Sergio. "So di poter contare sul tuo impegno affinché viva l'amicizia fra i nostri paesi e questa Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo. Viva l'amicizia tra l'Italia e la Francia!" scrive con fraterna amicizia il francese Emmanuel Macron.

"In questo particolare momento storico una figura come la sua è indispensabile per mantenere la stabilità di cui il Paese ha bisogno. Verso Mattarella è quindi doveroso un sentito ringraziamento per la sua generosità". Scrive Emma Petitti, una dei grandi elettori per l'Emilia Romagna.



