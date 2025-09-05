Mattarella ai giudici: "Auspico trasparenza al di là delle divisioni"

Esistono canali alternativi e più sicuri per portare aiuti umanitari a Gaza, ma il governo italiano promette tutela e sicurezza ai connazionali all'estero, come sempre garantito finora. Sono le parole con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri a Palazzo Chigi ha ricevuto il presidente della Polonia Karol Nawrocki, ha risposto alla lettera che le aveva inviato due giorni fa la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, per chiedere quali iniziative l'Italia intendeva adottare a garanzia dell'incolumità dell'equipaggio italiano della Global Sumud Flotilla, la flotta civile umanitaria composta da 40 imbarcazioni, che intende rompere il blocco navale imposto nella Striscia di Gaza. Domani in tutta Italia iniziative in sostegno del progetto umanitario, a Roma in Piazza del Campidoglio si ritroveranno una ventina di associazioni, a partire dall'Anpi, da Articolo 21, e dall'Associazione Stampa Romana. Ieri l'assemblea plenaria del Consiglio superiore di Magistratura, presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha deliberato la nomina di Pasquale D'Ascola a Primo presidente della Corte di Cassazione. Ieri sera il Consiglio dei ministri ha anche approvato un decreto legge per contrastare il reclutamento e l'impiego illegale di manodopera straniera: prevede la revisione del termine per l'adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra da quando la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

Nel video l'intervento al Csm del presidente della Repubblica Sergio Mattarella







