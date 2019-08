Mattarella al teatro Galli per la 70^ Sagra Malatestiana: spettacolo con il maestro Muti, eleganza e una città in festa

E' iniziato con un lungo applauso l'evento inaugurale della 70^ Sagra Musicale Malatestiana. L'ovazione dei partecipanti era per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite d'onore della serata che al teatro Galli ha visto, come protagonista, uno dei nomi più importanti della musica. Il maestro Riccardo Muti ha guidato i ragazzi dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini. I musicisti hanno eseguito una selezione de “Le nozze di Figaro” di Mozart.

Per il teatro Galli è stata una seconda grande apertura dopo quella dell'autunno 2018. Prima dell'evento misure di sicurezza rafforzate per l'arrivo del capo dello Stato che prima di entrare per assistere allo spettacolo è stato salutato e accolto dalla folla di cittadini all'esterno.

Per Rimini è stata, di fatto, una festa popolare, con la piazza piena di gente, tra famiglie, turisti e curiosi che hanno approfittato per scattare una foto con, sullo sfondo, i colori della bandiera italiana proiettati sulla facciata del teatro 'restituito'.

Nel servizio, il racconto della serata e le interviste a Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia-Romagna), Giampiero Piscaglia (assessore alla Cultura del Comune di Rimini) e a Massimo Totti (ingegnere dell'ufficio Lavori pubblici che ha curato la ricostruzione del teatro)