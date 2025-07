POLITICA ITALIA Mattarella alla Conferenza sull'Ucraina: "La comunità internazionale mostra vicinanza a Kiev" Il presidente della Repubblica ieri sera accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Accolto dalla padrona di casa, presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri ha guidato la quarta Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto indirizzare il suo intervento di saluto ai presenti, focalizzandosi sull'importanza dell'iniziativa, “nella quale crediamo fortemente – ha esordito – Con l'alta partecipazione riscontrata, la comunità internazionale ha dimostrato ancora una volta la vicinanza a Kiev”. Nel corso della conferenza, cui hanno preso parte quasi tutti i rappresentanti del governo italiano, il presidente ucraino Zelensky con la first lady e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, l'Italia si è assunta impegni per 10 miliardi di euro, e in particolare, ha spiegato Giorgia Meloni nel punto stampa, nella regione di Odessa sarà costruito un ospedale moderno, dotato di piani sotterranei per evitare i bombardamenti russi e dove sarà localizzato anche il reparto pediatrico.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: