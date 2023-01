RINCARI Mattarella firma il decreto carburanti. Ancora file di automobilisti nei distributori del Titano il Governo sammarinese presto adeguerà i prezzi e le accise alla vicina Italia

Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto carburanti che oggi sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Tra le norme che entreranno in vigore da domani, anche quella che prevede l'obbligo per i benzinai di esporre alla pompa un cartello che indichi il prezzo medio dei carburanti calcolato di giorno in giorno dal ministero per le Imprese.

Intanto a San Marino prosegue l'afflusso di automobilisti delle province di Rimini e di Pesaro Urbino per andare a fare benzina nei distributori in attesa di un provvedimento del governo che armonizzi i prezzi dei carburanti a quello dell'Italia. Sul Titano il prezzo medio per litro si aggira fra 1,45 e 1,50 euro. A differenza di altri paesi esteri confinanti con l'Italia, si tratta però di una situazione temporanea perché il Governo sammarinese presto adeguerà i prezzi e le accise. La differenza resterà, ma sarà minima.



