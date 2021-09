Mattarella: "Grazie ai vaccini le scuole mai più resteranno chiuse"

Con l'apertura delle scuole anche in Calabria e Puglia, tutta l'Italia è tornata in classe. Da Pizzo Calabro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda il suo saluto a tutti gli alunni alla cerimonia "Tutti a scuola".

"Oggi è un giorno speciale, - dichiara - di speranza e di impegno per l'intero Paese. Quest'anno a essere speciale è l'anno che comincia. Voi tornate tutti in aula. Dopo le tante sofferenze la ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia". "Ora grazie alle vaccinazioni - aggiunge - la chiusura delle scuole non deve più accadere. L'abbandono e il disimpegno dei ragazzi è stato contenuto dagli insegnanti con la generosa collaborazione dei compagni di classe. L'espressione di questa solidarietà costituisce un patrimonio prezioso" dice il capo dello Stato che sottolinea come la 'scuola sia un potente antivirus' anche per l'impegno dei giovani a vaccinarsi.









"La pandemia - prosegue - ha reso più evidenti diseguaglianze, ha creato nuove povertà e ha ridotto opportunità. I giovani, i ragazzi e i bambini hanno pagato un prezzo molto alto, non lo dimenticheremo, come non dobbiamo dimenticare le risposte positive. Il mondo della scuola è stato un esempio di solidarietà".

"È on molta gioia ed emozione - aggiunge il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi -che apriamo il nuovo anno scolastico, tutti a scuola, tutti in presenza. Questo non è il risultato di una routine, è il risultato del lavoro silenzioso che per mesi il mondo della scuola ha fatto; la scuola non ha mai chiuso, anche nei momenti più bui aveva la porta aperta, nella scuola lavorano un milione e mezzo di persone, che hanno permesso a 10 milioni di bambini, giovani e adulti di trovare la loro comunità di vita".

L'intervento del Presidente Mattarella