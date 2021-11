4 NOVEMBRE Mattarella "Memoria delle guerre, stimolo per gli italiani" Le celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite ignoto, al Vittoriano, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate. Accompagnato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e dal capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, il capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia. Con lui al Vittoriano, tra gli altri, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il presidente del Consiglio Mario Draghi, i vertici delle Forze armate e di Polizia. Molti i cittadini che hanno assistito alla cerimonia, caratterizzata come tradizione dalle note dell'Inno Nazionale eseguito da una banda militare e dal sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori.

