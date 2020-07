CORONAVIRUS Mattarella: "Non confondiamo la libertà col diritto di far ammalare gli altri" Il presidente della Repubblica parla della necessità di mantenere le precauzioni nei confronti della diffusione del Covid

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prolungato le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria, ed elimina l'Algeria dalla lista di Paesi extraeuropei i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, pur con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza. Interviene anche il presidente della Repubblica sulla necessità di mantenere le precauzioni nei confronti della diffusione del Covid, per dire che “non bisogna confondere la libertà col diritto di far ammalare gli altri. Imparare a convivere col virus – ha aggiunto – non vuol dire comportarsi come se non ci fosse più”.



