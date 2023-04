FESTA DEL LAVORO Mattarella: "Non rassegnarsi al lavoro povero con bassa remunerazione" Lavoro per redistribuzione del reddito prodotto

Mattarella: "Non rassegnarsi al lavoro povero con bassa remunerazione".

"Il lavoro è indice di dignità perché è strettamente collegato al progetto di vita di ogni persona. E, allora, mentre si riaffaccia la tentazione di arrendersi all'idea che possa esistere il lavoro povero, la cui remunerazione non permette di condurre una esistenza decente, è necessario affermare con forza, invece, il carattere del lavoro come primo, elementare, modo costruttivo di redistribuzione del reddito prodotto". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Reggio Emilia in occasione della Festa del Lavoro che il presidente quest'anno non celebra al Quirinale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: