POLITICA ITALIA Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci

Momento solenne, alla Camera dei Deputati, alla presenza delle massime cariche istituzionali, prima fra tutte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che arrivando a Montecitorio, accolto dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, ha subito visitato la mostra “1946: nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio”, allestita nella sala della Lupa, dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica. Applausi dall'intero emiciclo per il discorso del presidente, unici a disertare i deputati di Futuro Nazionale, assenti, ufficialmente per partecipare al flash mob organizzato dal partito per denunciare presunte censure Rai nei loro confronti. Il capo dello Stato intanto rendeva onore alle donne e agli uomini che nell'Aula, dove si svolsero i lavori dell'Assemblea, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Citati Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal fascismo, ma anche De Gasperi, che fece della concordia e dell'unità il programma della nuova Italia repubblicana, con un atto di fede nella virtù della democrazia. Nel ricordare le radici della Repubblica, il presidente ha richiamato le parole di Terracini, presidente dell'Assemblea, che pensò la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano.

Nel video l'intervento alla Camera dei Deputati di Sergio Mattarella presidente della Repubblica

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