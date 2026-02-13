POLITICA ITALIA Mattarella riceve gli artisti di Sanremo: "Musica pop patrimonio culturale italiano" Il presentatore Carlo Conti dedica l'edizione di quest'anno a Pippo Baudo

Fumata nera dopo l'incontro tra sindacati e ministero dei Trasporti per scongiurare gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo nel trasporto aereo, nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. I sindacati confermano le agitazioni e a poco sono valse le esternazioni del ministro Salvini, per il quale i sindacati erano “anti italiani” poiché lo sciopero cade durante i giochi olimpici di Milano-Cortina. Ricorrerà alla precettazione, il ministro, “per non danneggiare – ripete – un'immagine di positività ed efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti. Sì garantire il diritto allo sciopero – conclude – ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando”. Al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i conduttori e gli artisti che saliranno sul palco di Sanremo al prossimo festival. Il presentatore e direttore artistico Carlo Conti ha subito fatto una dedica. Il presidente ha ricordato la prima edizione, quando aveva 10 anni, ma che già allora registrava un amplissimo coinvolgimento popolare nel nostro Paese. Al termine l'omaggio, il quadro con lo spartito della prima canzone vincitrice del festival, “Grazie dei fior” di Nilla Pizzi, insieme alla co-conduttrice Laura Pausini.

Nel video gli interventi di Carlo Conti, presentatore Sanremo, e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

