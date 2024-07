Mattarella riceve i vertici del Meeting di Rimini, presentata la prossima edizione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio di ieri al Quirinale il Presidente della Fondazione "Meeting per l'amicizia fra i popoli" Bernard Scholz, accompagnato dal Consigliere e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini e dal Direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani.

"Siamo profondamente grati al presidente Mattarella per averci ricevuto al Quirinale e per la sua vicinanza al Meeting", ha dichiarato Scholz. "Abbiamo avuto l’occasione di raccontargli l’esito dell’edizione dello scorso anno e di presentargli i contenuti della prossima edizione". La 45ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli si terrà in Fiera a Rimini da martedì 20 a domenica 25 agosto.

