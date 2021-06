Mattarella riceve una delegazione della Conferenza delle Regioni: lotta al Coronavirus e Piano nazionale di ripresa e resilienza al centro dell'incontro

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Unione Europea e la lotta al Coronavirus sono stati tra i temi al centro dell'incontro di ieri pomeriggio tra il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Per affrontare la "grande sfida" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega Mattarella - è indispensabile un clima di collaborazione e di responsabilità istituzionale e che le Regioni continuino a fornire il loro imprescindibile contributo in una logica di sistema”. La strategia fa parte di un più ampio progetto europeo volto a governare la transizione verso un'economia verde e digitale. "Sul Next Generation – prosegue il Capo dello Stato - si gioca il futuro dell'Unione Europea. Se il progetto avrà successo Mattarella anticipa la possibilità che venga modificato il Patto di stabilità con un orientamento più favorevole alla crescita, anche attraverso l'emissione di titoli europei.

Il capo dello Stato ha parlato anche della pandemia “non ancora definitivamente sconfitta” ha ricordato - “l'impegno dovrà proseguire anche per accompagnare la ripresa dell'economia”. Mattarella ha sottolineato che i successi ottenuti nel contrasto al virus sono stati il frutto di una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. "Il pluralismo istituzionale - ha concluso - si è confermato valore fondante della Repubblica, in grado di assicurarle forza ed efficacia".