GIORNATA CONTRO OMOFOBIA Mattarella, rifiuto assoluto ogni forma intolleranza. I vescovi vogliono correggere ddl Zan

Nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, "per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Il segretario Pd, Enrico Letta chiede, in questa giornata, un impegno concreto: approvare subito il ddl Zan. Sulla proposta Pd è intervenuto anche il Presidente della Cei. "La legge potrebbe essere fatta meglio", "andrebbe corretta più che affossata", "dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi", ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, spiegando che "Noi siamo per la difesa e la dignità di tutti, di qualunque uomo o donna, bisogna difendere sempre i diritti della persona ".

