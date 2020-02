AMBIENTE Mattarella risponde a 12enne preoccupata dell'inquinamento: "Continua ad impegnarti" Una ragazzina pugliese, preoccupata per lo stato del suo mare, ha scritto una lettera al Presidente Mattarella. A sorpresa, il Presidente della Repubblica le ha risposto

"Continua ad impegnarti sul problema dell'inquinamento marino e non perdere la fiducia nel futuro del nostro Paese". È il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Giulia, 12 anni, alunna di una scuola media di Manduria, in provincia di Taranto. Giulia - è scritto in una nota della scuola - ha deciso di inviare una lettera al Capo dello Stato. “Nel mio paese ci sono molti problemi – scrive -, fra cui uno in particolare che riguarda il mio mare. Stanno costruendo un grande depuratore e c'è il rischio che i reflui possano finire in mare. Ciò significa che io e tutte le altre persone non potremmo più recarci al mare. Si rischia, insomma, un grave danno ecologico e nessuno sta facendo nulla per scongiurarlo". Dopo circa un mese, la sorpresa: Giulia e la sua famiglia trovano nella buca delle lettere di casa una missiva del Quirinale. "Il Presidente della Repubblica - è scritto - ti ringrazia per le considerazioni che hai voluto condividere sul grave problema dell'inquinamento marino". "Il cambiamento profondo, di stile di vita e di mentalità, deve avvenire a opera di tutti noi e il Capo dello Stato - conclude la lettera - sta profondendo tutto il suo impegno, pur nei limiti delle sue competenze, per questo, facendo sentire spesso la sua voce perché anche l'Italia faccia al meglio la propria parte".



