CAPO DI STATO Mattarella, si affermi rispetto e collaborazione tra Stati

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al Corviale di Roma ha detto: "Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare, questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perché se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gli Stati rispetto, fiducia e reciproca collaborazione".

