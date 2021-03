EMERGENZA SANITARIA Mattarella vaccinato allo Spallanzani Intanto il Comitato tecnico scientifico valuta la possibilità di nuove misure, come una stretta sui fine settimana

Mattarella vaccinato allo Spallanzani.

“La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita”. Queste le parole del videomessaggio di ieri del presidente Draghi, che ha aggiunto come ognuno debba fare la propria parte, a partire dal governo. Tra i vaccinati di questa mattina, all'Istituto Spallanzani di Roma, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come altri della sua età. Dopo essere stato vaccinato, Mattarella ha atteso 15 minuti prima di lasciare l'ospedale. Il Comitato tecnico scientifico sta valutando la possibilità di nuove misure restrittive alla luce dell'aumento dei contagi, e tra le ipotesi c'è un'ulteriore stretta nei fine settimana, e zone rosse più rigide, come accadde a Codogno un anno fa.

