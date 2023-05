ALLUVIONE Mattarella visita la Romagna "L'Italia vi è vicina"

"Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Forlì. Seconda tappa della sua visita nelle zone alluvionate. Partita con un bagno di folla a Modigliana, una delle realtà più piccole ma anche più danneggiate, A Forlì, ancora tanta folla "Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti e questo è un momento impegnativo e difficile. Ho visto quanto ci sia da riprendere con coraggio ed impegno e so che ce la farete perché questa è la volontà di queste contrade. E' un'esigenza nazionale e potete essere certi che ci sarà tutto l'appoggio costante". Ha concluso partendo poi per Cesena. Giro che si concluderà nel pomeriggio con le visite a Ravenna, Lugo e Faenza, dove incontra i sindaci del territorio.

Il presidente della regione Bonaccini: 'Un bellissimo messaggio verso la gente e le popolazioni'.

Il servizio da Forlì della nostra inviata Silvia Pelliccioni

