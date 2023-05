Matteo Fadda è la nuova guida della Comunità Papa Giovanni XXIII

Accolto da un lungo applauso, è la terza guida per la Comunità, dopo il fondatore Don Oreste Benzi e Giovanni Ramonda, che ha retto la Papa Giovanni XXIII per ben 15 anni. Vari incarichi per Matteo Fadda, Responsabile dell'Associazione a Torino e in Liguria, nonché di Operazione Colomba, indica gli obiettivi del mandato. 50enne torinese, 4 figli, sposato con Carla, hanno aperto la casa all'accoglienza di bambini in affido e di persone senza famiglia e con lei dice sì a quella che vive come una chiamata.

Nel video, l'intervista a Matteo Fadda - Responsabile Generale della Comunità Papa Giovanni XXIII