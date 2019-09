Matteo Renzi: "Con Italia Viva vogliamo superare un modello di partito novecentesco"

Matteo Renzi

Viene alla Stampa Estera per spiegare la creazione di quella che chiama “casa”, il nuovo partito Italia Viva che, assicura fino allo sfinimento, non mette in pericolo il governo, anzi ne allargherà il consenso e lo porterà fino al 2023, alla fine della legislatura. Non nasconde le sue simpatie per Macron, anzi è probabile un'alleanza in Europa. A chi lo accusa di scarsa trasparenza, con la sua operazione palesata subito dopo la nascita del governo Conte bis, replica. Ma perché lasciare il Pd? Alla Leopolda del 18 ottobre, annuncia, diremo quali sono le nostre proposte che vorremmo veder realizzate, intanto le anticipa per titoli: Family Act, investimenti verdi, lotta all'evasione fiscale grazie a strumenti come la fatturazione elettronica lanciata proprio dalla Leopolda nel 2010.

Nel video gli interventi di Matteo Renzi, senatore "Italia Viva"