Matteo Renzi: "Il governo sta perdendo su sicurezza e tasse"

Nel primo question time dell'anno al Senato, in primo piano le spese militari e l'ordine interno

di Francesca Biliotti
8 gen 2026

Il ministro degli Esteri Tajani sarà in Senato martedì 13 gennaio, alle ore 12, per riferire sulla tragedia di Crans-Montana e sulla situazione internazionale, dopo il blitz degli Stati Uniti in Venezuela. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama. Sempre in Senato il primo question time dell'anno, con le tasse e la sicurezza in primo piano. Il capogruppo dei senatori 5Stelle, Stefano Patuanelli, aveva infatti chiesto al ministro dell'Economia come il governo italiano aveva intenzione di aumentare la spesa militare. Sulla sicurezza, il ministro dell'Interno ha risposto al senatore Matteo Renzi con una serie di numeri. 

Nel video gli interventi in Senato del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, del senatore 5Stelle Stefano Patuanelli, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del senatore di Italia Viva Matteo Renzi




