POLITICA ITALIA Matteo Renzi: "Mi candido alle europee, l'Europa rischia di saltare" Il ministro Fitto si dichiara soddisfatto dopo l'incontro sul Pnrr con la commissione Ue: l'Italia attende la terza rata da 18,5 miliardi

Si ritiene soddisfatto dopo l'incontro sul Pnrr con la commissione dell'Unione Europea, il ministro Raffaele Fitto al termine del colloquio col capo della task force per il Recovery. Come spiegano fonti di governo, si è discussa la revisione globale del Pnrr, incluso il nuovo capitolo RePowerEu, il nuovo piano energetico dell'Unione resosi necessario per far fronte alla crisi energetica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Gli Stati membri possono così finanziare progetti per la produzione di energia rinnovabile e risparmio energetico. Si è parlato anche della terza rata del Pnrr, 18,5 miliardi di euro che l'Italia dovrebbe ricevere, e delle modifiche alla quarta, in modo da presentare la richiesta di pagamento. A Milano Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato delle elezioni europee, cui si presenterà con la lista chiamata “Il centro”, e chiede ai dirigenti del suo partito di mettersi in gioco. E mentre dalla Cina il ministro Tajani ha annunciato che la prossima visita del presidente della Repubblica sarà proprio a Pechino, la presidente del Consiglio Meloni, anche in vista della riunione di maggioranza il 6 settembre per iniziare a definire la legge di bilancio, ha mandato il suo messaggio: “Dobbiamo correre, la situazione è complessa”.

Nel video l'intervento di Matteo Renzi, senatore Italia Viva

